Equitazione Global Champions Tour Roma 2024 | l’Italia vuole tornare a giocare un ruolo da protagonista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo l’appuntamento delle Olimpiadi di Parigie le tappe di ripresa di Londra e Valkenswaard, ilapproda in Italia, per il 14esimo e penultimo appuntamento della sua regular season. La cornice è quella classica e meravigliosa del Circo Massimo, in un momento in cui il salto ostacoli azzurro sembra voglia come non maia recitare unda. Si, perché la finale ottenuta a livello individuale da Emanuele Camilli alle Olimpiadi, vent’anni dall’ultima volta di un cavaliere italiano nell’ultimo atto per le medaglie a Cinque Cerchi, non è stato l’unico segnale positivo dell’ultimo periodo.