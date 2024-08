Emanuela Orlandi il fratello chiarisce | Mai incontrato il Papa privatamente Francesco non ha mai accolto le mie tante richieste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Non ho fiducia nell’inchiesta del Vaticano”: il messaggio arriva da Caltabellotta, nel cuore della Sicilia dove Pietroè stato ospite pochi giorni fa del PaceFest per affrontare il caso della scomparsa di. “Continueremo a batterci per conoscere verità”, ha dichiarato ildella cittadina vaticana rapita nel cuore di Roma il 22 giugno del 1983. E lo ha fatto in una villa comunale gremita di gente all’inverosimile, segno che questa oscura vicenda del nostro Paese continua a turbare l’animo degli italiani. Il direttore di Grandangolo, Franco Castaldo, per un’ora e mezza ha conversato con, intervenuto nella rassegna dedicata proprio alle verità sospese, ai cold case e ai casi irrisolti. “È imporparlarne nelle scuole, sento nei giovani un senso di giustizia che non hanno gli adulti.