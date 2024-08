Ecco chi sono i 5 nuovi Master of Wine | l' Italia deve nuovamente attendere

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per alcuni è l'annuncio della vita.cinque iprofessionisti che hanno ricevuto il titolo diof, portando il totale complessivo a 421 in rappresentanza di 30 Paesi. Questo riconoscimento viene conferito a chi dimostra un’estrema conoscenza del vino attraverso un esame a dir poco complesso, racchiuso in tre fasi: esami teorici, pratici e la presentazione di un documento di ricerca. Ogni fase è progettata per valutare una conoscenza completa e approfondita del vino e delle sue molteplici dimensioni. I candidati devono dimostrare competenze avanzate nella degustazione, nella comprensione delle tecniche di produzione e nella ricerca accademica. Solo coloro che superano tutte le prove posdiventare MW e fregiarsi del titolo ufficiale.