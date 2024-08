Cuore e batticuore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Era una strage, ora non è più una strage. Novantatré persone su cento che subiscono un arresto cardiaco si salvano se si interviene in tempi ragionevolmente brevi con un defibrillatore. Spesso questi tempi ragionevolmente brevi (una manciata di minuti) non coincidono con almeno tre passaggi ufficiali, cioè la prassi in passato: 1) la presa di coscienza della gravità della situazione; 2) la chiamata dell'ambulanza; 3) l'arrivo dell'ambulanza stessa. Questi tre passaggi erano spesso e volentieri letali, fatali per colpa di nessuno. Si moriva quasi sempre e noi nei giornali chiudevamo gli articoli con il solito finale: 'Inutile la disperata corsa dell'ambulanza verso l'ospedale, dove l'uomo (o la donna) è giunto cadavere'.