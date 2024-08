Calci 80 anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 - Il 1° Settembre 1944 le truppe alleate oltrepassarono l'Arno, determinando ladidal nazifascimo. Per celebrare l'80°di quell'evento, l'amministrazione diha previsto per la giornata di domenica una cerimonia istituzionale di commemorazione alla mattina ed un incontro-dibattito al pomeriggio, in collaborazione con ANPI sez. di, ANPI Pisa e Biblioteca Franco Serantini - Istoreco Pisa. La cerimonia di commemorazione inizierà alle 11 in piazza Garibaldi, per la deposizione di corone di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre e al cippo ai Caduti nei lager nazisti, che si trova nel vicino Parco Pertini. A seguire interverranno Massimiliano Ghimenti, sindaco di, rappresentanti ANPI ed Irene Cascino, sindaca del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di