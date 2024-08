Beach Volley Elite 16 Menegatti-Gottardi staccano il quarto posto nel torneo femminile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Amburgo – Arriva ilper le azzurre Martae Valentina, aldell’16 di, ad Amburgo in Germania. Le vicecampionesse europee, fresche di medaglia in Olanda, hanno perso con le brasiliane Thamela/Victoria con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-19). Il racconto della gara per il terzo e– Fonte feder.it Tornando al match valevole per il terzo e, partenza lanciata di Marta e Valentina nel primo set (5-2). Con il passare delle azioni, le azzurre hanno provato a condurre la gara (11-10). A questo punto, però, le avversarie brasiliane hanno cambiato letteralmente marcia, e le azzurre, dopo aver annullato due palle set, si sono arrese sul 21-19. 1-0 Brasile. Nel secondo set, invece, le brasiliane, galvanizzate dal primo set vinto, sono partite meglio in avvio.