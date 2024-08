Aurelio e l’emozione del gol decisivo Tifo stupendo ha dato la carica D’Angelo | Premiata la prestazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) È una felicità composta, quella di mister Luca, per l’importante vittoria del suo Spezia contro il Frosinone, un’emozione ‘strozzata’ dal suo carattere, ma al tempo stesso assaporata e vissuta fino in fondo. "Il gol diè stato il giusto premio a unadi sostanza della mia squadra – ha affermato – il ‘Picco’ ci hauna grande mano per tutta la partita, specie nell’ultima mezz’ora. Questo stadio ha un valore importantissimo per noi, si presta a dare la spinta ai giocatori ad attaccare com’è nel nostro credo. Abbiamo giocato in un ‘Picco’ già pieno e molto vicino ai ragazzi, per noi è la cosa più importante". Sul fronte strettamente tecnico, l’allenatore abruzzese ha rimarcato la già ottimale forma atletica dei suoi giocatori: "La squadra sta già bene fisicamente, lo ha dimostrato anche a Pisa nell’ultimo quarto d’ora.