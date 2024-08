Atletica Marcell Jacobs | La decisione di cambiare tutto sta dando i frutti posso ottenere grandi risultati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha fatto il proprio ritorno in gara ieri a Chorzow (Polonia), sede della dodicesima tappa della Diamond League. La tappa del massimo circuito internazionale dileggera ha visto l’azzurro impegnato nei 100 metri, nella sua prima uscita dopo le Olimpiadi di Parigi, dove aveva concluso in quinta piazza (9.85).si è mosso in maniera autorevole, concludendo in quarta posizione con il crono di 9.93, nella gara in cui a prevalere è stato lo statunitense Fred Kerley con il tempo di 9.87, a precedere il keniano Ferdinand Omanyala (9.88) e il giamaicano Ackeem Blake (9.89). “Il lavoro che abbiamo fatto e ladista continuando a dare i suoi. Nonostante le Olimpiadi siano finite e un po’ a livello mentale io mi sia scaricato era importante ritrovare i giusti back.