AJAR il corto di WeShort Original debutta a Venezia 2024 nella sezione Orizzonti

(Di lunedì 26 agosto 2024), unmetraggio iraniano prodotto das e diretto da Atrefeh Jalali, è stato ufficialmente selezionato per laalla Mostra del Cinema di. il poster delmetraggio, presentato aIldella durata di 12 minuti, che vede protagonisti Masoomeh Iranshahi and Ibrahim Azizi, racconta la storia di una donna e un uomo coinvolti in una relazione extraconiugale che trascorrono una notte insieme a casa di lei. La vicenda prende una svolta quando la moglie dell’uomo viene arrestata durante una manifestazione, la notte stessa. Non vediamo mai la donna in questione, sullo schermo, ma la sua presenzastoria è tangibile, e spingerà l’amante dell’uomo a riconsiderare il proprio percorso di vita.