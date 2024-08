White Collar | Matt Bomer condivide un aggiornamento sul revival

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 agosto 2024) La starha condiviso un nuovosulla seriedi. Dopo l'annuncio che una seriediè in lavorazione, la starha condiviso un nuovo. Pur confermando che ilnon ha ancora ottenuto il via libera,ha lasciato intendere che riprenderà da dove si era interrotto lo show originale in un modo "davvero intelligente". Cosa ha detto l'attore "È fantastico, ed è completamente in linea e in sintonia con lo show di cui siamo riusciti a realizzare sei stagioni", ha spiegatoin un'intervista a People. "Sembra proprio che sia riuscito a riprendere il discorso da dove l'avevamo lasciato". Al momento però,