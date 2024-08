Ucraina 2024 | Gente che combatte gente che ama appunti di missione dei volontari europei di Sol Id

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 ago – “Non v’è nulla di nuovo: tutto si ripete, e subito passa”. I Ricordi di Marco Aurelio riemergono nella mente come un torrente carsico. “In tutte le epoche”, dice l’imperatore filosofo, “troverai le stesse cose che capitano anche oggi:che si sposa, alleva figli, si ammala, muore,, celebra feste, commercia, lavora la terra, adula, fa l’arrogante, sospetta, tende insidie, si augura la morte altrui, si lamenta del presente, ama, accumula ricchezze, aspira al consolato o al regno. Eppure non è più nulla in alcun luogo tutta la loro vita”. L’umana miseria può misurarsi in queste poche parole, così come la grandezza:cheche ama. Non è forse questo il miglior antidoto alla morte? Provare a giocarsela alla pari, come Antonius Block ne Il Settimo Sigillo di Bergman.