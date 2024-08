The Crow – Il Corvo | nuovo spot tv dal 28 agosto al cinema!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 25 agosto 2024) The– Iltv, dal 28al! Eagle Pictures ha diffuso unineditotv di The– Il, l’annunciatoadattamentotografico dell’omonimo fumetto. Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) è The– Il, il leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O’Barr, rivisitato in questa nuova versionetografica diretta da Rupert Sanders. Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs), legati da un amore profondo, vengono brutalmente uccisi, da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, il suo unico vero amore, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce e senza pietà contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti determinato a rimettere a posto le cose.