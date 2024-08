Sport in tv oggi domenica 25 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Loprosegue con i grandie ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in25: inil ciclismo con la Vuelta a España, il calcio con la Serie A, i motori con la F1 ed il Motocross, la vela con le regate preliminari dell’America’s Cup, l’atletica con la Diamond League in Silesia. Il Mondiale di F1 2024 vedrà andare in archivio il quindicesimo atto stagionale: la gara del GP d’Olanda, ina Zandvoort, per la Ferrari segnerà il momento della riscossa dopo un fine settimana fino a questo momento molto negativo. Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della diciassettesima tappa della stagione 2024: ina Frauenfeld c’è il GP di Svizzera, sia per la MXGP che per la MX2.