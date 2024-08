Sharon Verzeni cambia tutto | Non andavano così d’accordo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Bottanuco (Bergamo) – Oltre cento audizioni, coinvolgendo familiari, colleghi di lavoro e vicini di casa. Più di quattrocento ore di colloqui hanno portato alla luce dei dubbi sulla relazione trae Sergio Ruocco. Indizi, per ora, che emergono da una prima analisi del cellulare della donna e che meritano ulteriori approfondimenti. Questi elementi suggeriscono che possano esserci state delle crepe nella relazione, fino ad oggi descritta come perfetta e senza ombre. La situazione ha spinto gli investigatori a riconsiderare la storia della coppia con una nuova prospettiva. Per questo motivo, Sergio Ruocco, compagno della 33enne accoltellata a morte nella notte tra il 29 e il 30 luglio nella zona più centrale di Terno d’Isola, viene spesso convocato dai carabinieri.