Roma-Empoli 1-2 colpaccio all’Olimpico e azzurri in paradiso

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 – Per la prima volta nella sua storia l’sbanca l’Olimpico spondanista: è 2-1 al termine di una prestazione eccellente per almeno tre quarti di gara. Con questo successo, la formazione allenata da D’Aversa, squalificato nell’occasione e sostituito in panchina da Sullo, si porta in testa alla classifica con 4 punti assieme ad altre squadre. Prova di notevole intensità degli, capaci di pressare i giallorossi in tutte le zone del campo.con Solbakken titolare ed Esposito in panchina. Al 3’ Soulé cede palla a Pellegrini, che tenta la conclusione a giro dal limite dell’area: pallone che termina sul fondo. Nemmeno sessanta secondi dopo, azione personale di Dovbyk, con tiro deviato in calcio d’angolo. Al 9’ la replica empolese: Fazzini parte da metà campo, si fa 40 metri, arriva ai 16 e calcia: palla di poco fuori.