Rifiuti arriva la Carta Smeraldo E un cassonetto per vetro e lattine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) In arrivo i kit per la nuova differenziata, nell’ambito dell’adeguamento dei servizi di raccoltacon l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Da settembre si potranno ritirare le nuove dotazioni e lache servirà per aprire i nuovi cassonetti. Dal mese di ottobre inizierà la collocazione progressiva sul territorio dei nuovi contenitori. Incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità: il primo appuntamento è martedì 3 settembre nel Teatro Comunale di Castiglione dei Pepoli. Dal 15 novembre tutti i cassonetti per la raccolta indifferenziata saranno apribili solo mediante tessera. Il kit è composto da:; pattumella insieme ai sacchi in mater-bi per l’organico; guida alla raccolta differenziata.