Paralimpiadi Luca Pancalli | Il raffronto con Tokyo può essere molto difficile ma siamo ottimisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della XVII edizione dei Giochi Paralimpici estivi, che andrà in scena a Parigi dal 28 agosto all’8 settembre: l’Italia sarà presente con la delegazione più numerosa della storia, formata da 141 azzurri, 70 uomini e 71 donne, i quali saranno in gara in 17 discipline. L’Italia punta a migliorare quanto fatto nella scorsa edizione di2020, in cui conquistò 69 medaglie, delle quali 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi, che portarono gli azzurri al nono posto nel medagliere, grazie al contributo decisivo del nuoto, che assicurò 39 podi, con 11 ori, 16 argenti e 12 bronzi. I due portabandiera dell’Italia saranno Ambra Sabatini eMazzone: in questi giorni la delegazione azzurra sta raggiungendo Parigi, ed oggi è partito alla volta della Francia anche il presidente del Comitato Italiano Paralimpico,