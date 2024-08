Osimhen il Chelsea resta una possibilità | la cifra in ballo spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Quale sarà il futuro di? L’attaccante nigerianonel mirino del, da cui arriverà al Napoli, nei prossimi giorni, Lukaku. Giorni e ore frenetiche in casa Napoli, per quanto concerne il calciomercato: manca sempre meno al termine della sessione estiva e le operazioni della società partenopea, sia in entrata che in uscita, stanno entrando nel vivo. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare inti colpi che andranno a completare l’organico a disposizione di Antonio Conte, che intanto è concentrato anche sul campo in vista della sfida contro il Bologna, valida per la seconda giornata di Serie A. Grande attesa, in particolare, per l’arrivo di Romelu Lukaku: l’attaccante prenderà, difatti, il posto di Victor, anche se per quanto riguarda il nigeriano ex Lille non si hanno ancora situazioni concrete.