Moviola Inter-Lecce | dato il rigore che c’era non quello cercato

(Di domenica 25 agosto 2024)ha avuto Di Marco come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ciampino, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Davide Di Marco gestisce senza particolari difficoltà una partita che di insidie ne presenta poche. C’è un check per controllare la posizione di Matteo Darmian sul gol del vantaggio dell’, ma sulla sponda di Mehdi Taremi è nettamente in gioco perché lo tengono entrambi i centrali del. I salentini al 15? provano a chiedere un calcio di, su cross di Valentin Gendrey tocca Benjamin Pavard e il rimpallo sbatte prima sul petto di Darmian e poi sul suo, non c’è niente.