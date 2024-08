Maxi furto mentre erano in vacanza | amara sorpresa per la famiglia Totò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 25 agosto 2024 – I ladri non risparmiano nessuno, neanche l’imprenditore e vice presidente di Confartigianato Fermo Lorenzoche, al rientro da una brevecon la, ha trovato un’: la sua casa di Porto San Giorgio, in via Salvadori, era stata letteralmente svaligiata dai ladri. “Quando siamo tornati – racconta– abbiamo cercato di aprire il portone senza riuscirci e abbiamo dato la colpa alla chiave probabilmente difettosa, anche perché all’esterno non c’segni di effrazione. Rimasti fuori casa, abbiamo chiesto aiuto ai vigili del fuoco”.