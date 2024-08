Il lutto che si rinnova e la speranza Dal 2016 sono nati 35 bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "La cosa che non dimenticherò mai è il buio dopo il boato". Parla così Annamaria Giacobetti, rientrata da una settimana nella casa dove ha vissuto la terribile notte, quando alle 3.36 del 24 agosto di otto anni fa Arquata è crollata, e con lei case, strade e vite. Ora i paesidesterti, la popolazione continua a scendere a valle per iniziare una nuova vita, gli abitantisempre più anziani.299 le vittime di quella notte, un numero enorme di persone strappate all’affetto dei cari in un baleno. Il terremoto non ha risparmiato niente e nessuno. E oggi, otto anni dopo, purtroppo bisogna ancora raccontare che poco o nulla è cambiato. "Esci di casa così come sei, in pigiama, lasci tutto. E perdi tutto. Io ho dovuto chiamare i pompieri anche solo per aprire la porta di casa, e quelle poche cose chestate portate in salvo orapressoché inutili.