Gianmarco Tamberi apre al futuro | Sento dentro la fame c’è una fiammella… E si toglie un sassolino sull’acqua

(Di domenica 25 agosto 2024)è tornato in gara dopo l’amarezza per non essere riuscito a essere protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una colica renale e ha vinto la prova di salto in alto che ha animato la dodicesima tappa della Diamond League, andata in scena a Chorzow (Polonia). L’azzurro si è imposto con un volo a 2.31 metri al secondo tentativo, poi ha addirittura tentato 2.38 (un centimetro sopra alla sua miglior prestazione mondiale stagionale) e 2.40 (un centimetro sopra al suo record italiano).si è volutore undalla scarpa in apertura dell’intervista concessa ai microfoni della Rai: “Un attimo che finisco il bicchiere d’acqua, l’unico della giornata“. Il fuoriclasse marchigiano si riferiva alle tante critiche ricevute per la sua dieta, con addirittura alcuni che hanno detto o scritto che beveva un solo bicchiere di acqua.