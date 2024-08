Dalla parte dei giovani La lezione degli scout | Cura del prossimo rispetto e fratellanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "A otto anni i genitori mi hanno iscritta agli, poi è stata una mia scelta continuare impegnandomi sempre più". La maceratese Barbara Bacaloni, insegnante di scuola primaria, ricorda i suoi primi passi e ora a Macerata è uno dei capi di questo movimento. "Quella scelta – spiega – si chiama "nza" e in quel momento si decide di spendere la vita a favorealtri, del, nel servizio verso gli altri". Bacaloni, quando è stato fondato il gruppodi Macerata dei Salesiani? "Nel 1916 e da allora è sempre stato attivo, è uno dei più antichi d’Italia se non il più longevo. Nel 1974 è stata fondata l’associazione guide ecattolici italiani (Agesci) in cui sono confluite l’associazionecattolici italiani (Asci) e l’associazione guide italiane (Agi)".