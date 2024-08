Cosa sono le Paralimpiadi e chi le ha inventate?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 25 agosto 2024) Solo qualche giorno fa è calato il sipario sui Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024. Ma dal 28 agosto si ricomincia i Giochi Paralimpici, ovvero delle competizioni che vedranno protagoniste e protagonisti atlete e atleti con disabilità. Si chiamanoperché nascono come giochi paralleli a quelli Olimpici. A idearle fu il neurologo tedesco Ludwig Guttmann che, dopo essere sfuggito alle persecuzioni naziste, si rifugiò in Gran Bretagna. Qui iniziò a lavorare con i reduci paraplegici della guerra e si rese conto che lo sport avrebbe potuto essere un elemento chiave nella loro riabilitazione. Nel 1960, per la prima volta grazie all’amico e collega Antonio Maglio, Guttman portò in Italia queste competizioni durante le Olimpiadi di Roma.