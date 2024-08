Champions League una coppa senz’anima?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 ago – La UEFAinizia questa stagione una sua nuova era, costituita da una fase iniziale a girone unico composto da 32 squadre che giocano rispettivamente otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta. Proverò oggi ad analizzare perché questa formula a mio avviso toglie tanto fascino alla competizione., la tradizione e i primi cambiamenti La storia della gloriosa “dalle grandi orecchie” ha inizio nel 1955, su idea del giornalista francese Gabriel Hanot (curioso come i più importanti tornei calcistici siano stati inventati dai francesi, quando il calcio non era di fatto sport nazionale) che voleva stabilire quale fosse la squadra più forte del panorama europeo.