Attacco a Solingen l’aggressore si è consegnato alla polizia Sono io quello che cercate

(Di domenica 25 agosto 2024) Berlino, 25 agosto 2024 – È sotto custodia l'uomo che ha accoltellato 11 persone ain Germania. "Si èalle autorità investigative e ha confessato di essere responsabile dell'", ha reso noto latedesca. "ioche state cercando", avrebbe detto – scrive la Bild - il sospetto autore avvicinandosi agli agenti di una pattuglia ancora coperto di sangue. L'uomo è un cittadino siriano di 26 anni. Secondo Der Spiegel, si chiama Issa al H., sarebbe nato nella città siriana di Deir al-Sor e sarebbe arrivato in Germaniafine di dicembre 2022, chiedendo asilo a Bielefeld. È un musulmano sunnita e, secondo le informazioni, non era noto alle autorità di sicurezza come estremista islamico. epa11563551 Two police officers stand guard in front of a refugee center during a police search, in, Germany, 24 August 2024.