Anas traffico molto intenso nel weekend di controesodo

(Di domenica 25 agosto 2024) Fine settimana di pienoper i rientri verso Nord e in direzione delle città. Sulla rete in gestione(Gruppo FS Italiane) rispettate le previsioni da bollino rosso con un aumento dei transiti di circa il 5% rispetto allo scorsosui principali itinerari turistici. Ilè risultato costante venerdì 23 e sabato 24 agosto,anche di notte; la maggiore concentrazione dei veicoli si è comunque avuta tra le 8 e le 18. La circolazione è stata intensa con volumi disignificativi ma senza particolari criticità. I maggiori rallentamenti hanno interessato il tratto calabrese della A2 in particolare tra gli svincoli di Tarsia e Torano, in corrispondenza di un restringimento di carreggiata di circa 200 metri al km 230, che non è stato possibile rimuovere su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.