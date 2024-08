Alexander Zverev tende la mano a Sinner | Ragazzo eccezionale il nostro rapporto non cambierà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Non sono giorni facili per Jannika causa della nota positività al Clostebol. Il tennista italiano è stato giudicato non colpevole e infatti martedì 27 agosto farà il proprio debutto agli US Open, ma l’assoluzione immediata da parte dell’Itia ha fatto parecchio discutere all’interno del circuito maggiore. Stamattina si sono espressi in merito Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che non hanno di certo difeso il numero 1 del mondo. Toni ben diversi da parte di, numero 4 del ranking ATP e uno dei rivali più accesi dell’azzurro. Il tedesco si è espresso in questo modo alla Bild: “Jannik è un, che conosco bene anche fuori dal campo. Con lui ho sempre avuto un buone di sicuro questo non. Ho saputo di questa notizia solo grazie ai social, non ho altre informazioni, voi giornalisti ne sapete certamente più di me”.