8 film da non perdere alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 25 agosto 2024) È di nuovo il momento dell’anno e presto tutti gli occhi del cinema si rivolgerannodi, nota anche come La Biennale di. Quest’anno, per l’81esima edizione,si è distinta ancora una volta come il luogo principale in cui le star scelgono sempre più spesso di far debuttare le loro opere più all’avanguardia. Una giuria guidata dleggenda del cinema francese Isabella Huppert deciderà chi si porterà a casa il Leone d’Oro, il riconoscimento più importante. Ecco quali sono secondo Rotten Tomatoes ida non. Quali sono secondo Rotten Tomatoes ida non? Ogni anno, la triade TIFF, Telluride edel Cinema disi contendono il diritto di scegliere i vincitori dei premi dell’anno successivo.