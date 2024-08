Voci di Gaza – L’operatore Oxfam | Ho visitato il nord e c’è distruzione ovunque Gli agricoltori rischiano la vita per non abbandonare le terre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) La video testimonianza di Mahmoud, un membro dello staff di, che è riuscito a visitareCity e l’area settentrionale della Striscia, constatando un livello dioltre ogni immaginazione. Case, edifici, infrastrutture: niente è rimasto in piedi. Ha poi ascoltato ledegliche “ogni giornolaper accedere alle proprie“. Il loro lavoro è diventato impossibile anche a causa della mancanza di semi e fertilizzanti indispensabili per coltivare. Una situazione che non fa che aggravare la carenza di cibo, soprattutto frutta e verdura fresche, che da mesi ormai sta affliggendo la popolazione. Secondo il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Muhannad Hadi., in questo momento il 90% dei residenti aè stato sfollato a causa degli ordini di evacuazione di Israele.