Raya salva la magia dice Arteta dopo il risultato della Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-24 21:34:41 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La straordinaria doppia parata di Davidnella partita Arsenal-Aston Villa è stata “incredibile”, ha affermato l’allenatore dei Gunners Mikella vittoriasua squadra inper 2-0 al Villa Park. Il portiere spagnoloha deviato sulla traversa il tiro deviato di Amadou Onana e ha parato spettacolarmente la respinta, negando il gol a Ollie Watkins e portando il punteggio sullo 0-0 a nove minuti dall’intervallo. “È stato il momento magicopartita”, ha riflettuto, parlando a BBC Radio 5 Live. “Abbiamo concesso davvero poco chances ed è un grande merito per la squadra, perché questo è un posto difficile in cui arrivare. Quando avevamo bisogno di lui, lui era lì e ha fatto una parata formidabile.” “Ecco perché sono lì.