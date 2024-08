Pozzuoli fiamme in un capannone vicino a Le Campane | riunito il centro coordinamento soccorsi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha, in Prefettura, ila fronte dell’incendio che sta interessando undi un’azienda di distribuzione di materiale nei pressi delcommerciale “Le” a. Per ora, si sottolinea in una nota, non si registrano pericoli per la popolazione. Impegnati nelle operazioni di spegnimento, costantemente monitorate dal Ccs, i Vigili del fuoco con 4 squadre e altrettante autobotti. Il comune dista provvedendo a disporre, a titolo precauzionale, la chiusura delcommerciale e di altre attività industriali presenti nell’ area fino a cessate esigenze. Le Ferrovie dello Stato hanno provveduto a sospendere la tratta-Villa Literno che è adiacente alla zona interessata dall’incendio.