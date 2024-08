Migliaia di stoviglie riutilizzabili per sagre feste ed eventi pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Comune di Crevalcore, attraverso un bando di gara dell’agenzia Atersir e in collaborazione con l’associazione 0Waste di Bologna, è in procinto di dotarsi di una stoviglioteca. La stoviglioteca è composta da 2.600 bicchieri di due formati e da 550 kit composti da bicchiere, piatto e posate, in materiali di lunga durata. "Queste– dice il sindaco Marco Martelli – potranno essere utilizzate da associazioni e cittadini nell’allestimento died, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di bicchieri e piatti monouso. Alla fiera del Carmine dello scorso luglio abbiamo già fatto un test, insieme ad OWaste, facendo uso di questi bicchieri. Si può arrivare a un futuro più sostenibile anche con piccoli gesti, promuovendo il riuso e riducendo la plastica monouso.