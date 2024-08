Meta blocca account WhatsApp collegati a hacker iraniani | su chi puntavano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Il colosso digitale americanoha annunciato di averto una serie diche ritienea un gruppo diiraniano e che, a suo avviso, avrebbero preso di mira leader politici vicini al presidente degli Stati Uniti Joe Biden o il suo predecessore Donald Trump. Secondo, gli indirizzi sarebbero stati utilizzati per avvicinare persone in diversi paesi oltre agli Stati Uniti, in particolare in «Israele, Palestina, Iran e Regno Unito». «I loro sforzi sembravano concentrarsi su funzionari politici o diplomatici e su personaggi pubblici, alcuni dei quali erano associati alle amministrazioni del presidente Joe Biden e dell'ex presidente Donald Trump», ha affermato il gruppo in una nota.