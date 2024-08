L’appalto del metrò raddoppia Gara unica per Bettola e Baggio | Così risparmiamo un anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Ladeserta per il prolungamento della linea 1 aporta fortuna al cantiere infinito tra Sesto e Cinisello. Perché da quell’errore tecnico, sul computo dell’importo dei lavori, potrebbe nascere un maxi bando per l’assegnazione di entrambi i lotti. L’ipotesi, per la verità, è già in pista. E farebbe risparmiare tempo prezioso per un’opera che è attesa dal 2015. "Con il Comune di Milano abbiamo condiviso di inserire nel nuovo appalto perl’opzione del prolungamento Sesto FS/da poter affidare alla stessa impresa aggiudicataria la realizzazione delle due fermate sul Nord Milano", annuncia l’assessore alla Mobilità Antonio Lamiranda. In buona sostanza, non ci sarà bisogno di unaad hoc, perché la procedura sarà già stata espletata.