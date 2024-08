Juventus 40 milioni per rifarsi le ali | Nico Gonzalez più Conceicao

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 agosto 2024) Lanon bada a spese per consegnare a Thiago Motta una squadra all'altezza della corsa scudetto e di una stagione in Europa che riscatti l'ultima deludente Champions League firmata Allegri. Poche ore per due colpi, 40investiti da Giuntoli per rifare le ali alla squadra in attesa dell'uscita di Chiesa, possibilmente all'estero (Barcellona) per evitare beffe italiane, e magari anche di Kostic così da fare spazio anche a livello salariale nella rosa bianconera. Il primo colpo risponde al nome di. La lunga trattativa con la Fiorentina è arrivata al punto di svolta avvicinando le offerte dellaalle pretese di Rocco Commisso. Il patron viola aveva valutato l'esterno offensivo made in Argentina 40di euro e chiesto ai suoi uomini mercato di non prendere in considerazione ipotesi di prestito senza garanzie di acquisto definito.