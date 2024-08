I social dividono le fake serpeggiano | tutto per la mancanza di cultura Ma la politica non aiuta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) di Alessio Andreoli Sono un cittadino comune come tanti altri, non ho tessere di partito e non tifo per nessuno in particolare. Amo il mio paese, ma non sento la necessità di sentirmi superiore a nessuno né voglio essere superiore ad altri solo perché sono nato nella stessa patria e compaesano di grandi e illustri personaggi del passato. Ho lavorato molti anni in contatto con persone che provenivano da altri paesi, da altre culture anche molto diverse e non ho mai avuto la presunzione di possedere la verità assoluta. Credo che sia necessario, per definirci un popolo civile, combattere le ingiustizie perché ci sono cose che dovrebbero essere comuni a tutti gli abitanti del pianeta.