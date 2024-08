Granchio blu Caterino | | Ora dovremo conviverci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) COMACCHIO "Colblu, perché sarà impossibile debellarlo. Il nostro obiettivo sarà di contenerlo". Così l’ex prefetto Enrico, nuovo commissario per l’emergenzablu nominato dal Governo, ha risposto all’agenzia di stampa AdnKronos, riferendosi all’esito dei primi due incontri avuti a Rovigo e Ferrara nei giorni scorsi per fare il punto della situazione. Come ricordato dal commissario, "ilblu non è una specie nuova o aliena nelle nostre acque, è qui dal 1949, arrivato con l’acqua di zavorra delle navi. Certo, prima non si notava neppure, oggi invece siamo di fronte a un’emergenza che non ha precedenti per cui non possiamo aggrapparci a niente.