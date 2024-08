Francia e Italia le più colpite dai dazi sui formaggi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 agosto 2024)emergono come le principali vittime dell'inchiesta antisussidi avviata dalla Cina contro alcuni prodotti lattiero-caseari importati dall'Unione Europea, in risposta alle tariffe imposte da Bruxelles sui veicoli elettrici cinesi. Questo è quanto emerge dai dati dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (GACC). Secondo i dati forniti dal GACC, considerando le categorie incluse nell'indagine, laè in testa tra gli esportatori europei di prodotti lattiero-caseari verso la Cina, con un valore di 211,5 milioni di dollari nel 2023 e ulteriori 115,3 milioni di dollari tra gennaio e luglio di quest'anno. Al secondo posto si trova l', che lo scorso anno ha esportatoper 64,9 milioni di dollari, cui si aggiungono 43,2 milioni di dollari nei primi sette mesi del 2024.