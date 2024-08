Folorunsho un club di Serie A tenta l’acquisto | cessione possibile ad una sola condizione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Napoli continua ad occuparsi del mercato in uscita. L’azzurro vicino allaè Michael, il quale piace ad un noto. Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, ma in casa Napoli si continua a lavora ininterrottamente sulle entrate e sulle uscite. L’obiettivo della dirigenza è soddisfare le richieste di Antonio Conte, il quale ha le idee molto chiare per quel che riguarda la sua squadra. Infatti, il tecnico ha individuato alcuni calciatori che non rientrano nel progetto e che quindi potrebbero approdare volentieri altrove. I nomi sono diversi, alcuni hanno già lasciato la piazza mentre altri sono a caccia di una“last minute”. Tra questi, c’è senza alcun dubbio Michael. Quest’ultimo, ha indossato la maglia dell’Hellas Verona nell’ultima stagione, conquistando l’interesse di tante big a suon di ottime prestazioni.