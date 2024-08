Festival delle viole a Montieri prima rassegna italiana musica antica e barocca

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 24 agosto 2024), a, con il concerto di apertura nell’chiesa di San Biagio a Gerfalco, risalente al 1559, al via il primoitaliano dedicato allacon la direzione artistica di Alessandro Pierini. In particolare dedicato alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo, che ogni anno riunisce a Gerfalco, piccolo paese di origine medievale e porta d’ingresso della Riserva NaturaleCornate e Fosini nel Comune di, piccolo borgo in provincia di Grosseto, musicisti e affermati concertisti di valore internazionale per quanto riguarda la