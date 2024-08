F1 oggi in tv GP Olanda 2024 | orari FP3 e qualifiche streaming programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024), sabato 24 agosto, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP d’, 15° round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Zandvoort si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. La pista olandese non offrirà domani troppe chance di sorpasso e di conseguenza portare a compimento delledi un certo livello sarà ancora più importante nel risultato finale. Dando uno sguardo ai riscontri delle libere, la McLaren sembra avere le maggiori credenziali per conquistare la pole-position con Lando Norris, ma attenzione alla Mercedes che nei fatti ha concluso davanti a tutti ieri con George Russell. Problemi per Red Bull e ancor più per Ferrari.