Divisi sullo ‘Ius scholae’ I nuovi italiani? Aspettano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Si riverbera nella dimensione locale il dibattito tra le forze politicheius scholae, ossia il diritto alla cittadinanza italiana per figli di genitori stranieri, nati in Italia o arrivati qui entro i 12 anni di età, purché abbiano frequentato uno o più cicli scolastici. Il provvedimento, se mai supererà la contrarietà dei partiti che vi si oppongono (soprattutto Fdl e Lega), nella nostra realtà riguarda 1.689 minorenni, di cui 1.143 nati a Cesena. Per la legge non sono, benché abbiano tutti la cittadinanza onoraria. Una soluzione simbolica, a dire il vero, benché sia stata loro conferita ufficialmente dal Comune di Cesena a margine delle iniziative dello scorso 25 Aprile (una "Liberazione" dall’incertezza sulla loro identità civica) di cui ha tenuto le fila l’assessora per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo che ha pilotato l’iniziativa "Cesenati anche noi".