Cos’è il Sunshine Guilt che affligge millennials gen-z e non solo

(Di sabato 24 agosto 2024) Si chiamaed è quella sensazione di colpa che si prova quando si è in casa a studiare, lavorare o ancheriposare, mentre fuori c’è una bellissima giornata di Sole. Una sorta di paura inconscia di perdere qualcosa di piacevole, per cause di forza maggiore. Eredità di quella catastrofe che è stata la pandemia, che ci ha fatto desiderare come mai prima di essere fuori, mettendo sotto sopra le nostre emozioni. Può sembrare una sciocchezza, ma questo malessere impedisce di rilassarsi appieno, perché spinge la nostra mente a vagare, allontanandoci dal tempo presente. Il risultato è sentirsi inadeguate o inadeguati anche a godere di un momento di relax. O non essere concentrate o concentrati su quello che si sta facendo.