Cinzia Fusi cinque anni dopo Il ricordo sulla panchina rossa

(Di sabato 24 agosto 2024) Era la mattina del 24 agosto 2019 quando avenne tolta la vita dall’ex compagno. E ieri, per il quintoversario della terribile tragedia avvenuta a Copparo, l’amministrazione comunale, con il sindaco Fabrizio Pagnoni e l’assessore Francesca Buraschi, ha deposto un mazzo di fiorinei giardini di piazza della Libertà, quella stessa dove nei giorni successivi al femminicidio si fermò la fiaccolata per, uccisa a soli 34. "Da allora la giustizia ha compiuto il proprio corso – ricordano dal Comune –. Per quell’atto tanto crudele e disumano l’omicida è stato condannato in via definitiva all’ergastolo: una delle prime sentenze, probabilmente la prima in Emilia-Romagna,la modifica normativa del Codice Rosso con l’aggravante legata alla relazione affettiva tra omicida e vittima".