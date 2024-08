Ciclismo quasi 100 esordienti alle due gare di Biscolla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)(Pistoia), 24 agosto 2024 - Sono un centinaio tradi 13 e di 14 anni, gli iscritti al Trofeo Centro Commerciale Montecatini a, organizzato dalla Giusfredi. La manifestazione festeggia il decennale proponendo il tradizionale circuito pianeggiante di km 2,700. Glidel primo anno con partenzaore 9 ripeteranno l’anello 12 volte per complessivi 32 km e 400 metri. Partenza ed arrivo su via Impastato, quindi interessate alla kermesse le vie Carpinocchio, Calderaio e Mazzini. Alla prima gara che terminerà poco prima delle ore 10, sono iscritti 51 atleti. Glidel secondo anno che sono 46, dovranno ripetere il circuito per 14 volte pari a km 37,800 e per loro la partenza avverrÃ10,30.