Cassano contro Di Lorenzo | Il Napoli doveva cacciarlo non tornerà ai suoi livelli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024) Antoniocritica duramente il capitano del: “Voleva andarsene e poi è rimasto. Che esempio dà? Non sarà più quello di una volta” Antonionon usa mezzi termini nel criticare Giovanni Di, capitano del. Durante l’ultimo episodio di “Viva el Futbol”, l’ex calciatore ha espresso dure parole nei confronti del terzino azzurro.ha esordito definendo la situazione un “disastro del”, spiegando: “Diha detto a tutti che voleva andar via, ed è il capitano. E tu riparti da Di? Poi ha detto che non voleva più andare via, probabilmente gli danno qualcosa in più e lui rimane.” L’ex attaccante ritiene che ilavrebbe dovuto gestire diversamente la situazione: “no dirgli: quella è la porta, vuoi andare? Vai. Se vuoi cambiare, cambia.