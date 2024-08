Bosnia la barca coi migranti si ribalta nel fiume Drine | è una carneficina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Le squadre di ricerca die Serbia proseguono le operazioni per recuperare idispersi nel naufragio della loro imzione, avvenuto la mattina del 22 agosto sulDrina che confina con i due Paesi. Finora sono stati trovati almeno 10 corpi, tra cui un bambino. Dei 18che hanno raggiunto la riva, 16 provengono dalla Siria e due dall'Egitto, tra questi dieci sono minorenni, secondo quanto dichiarato dalla polizia serba. Non è ancora stato confermato il numero esatto delle persone a bordo dell'imzione rovesciata. Iche utilizzano la cosiddetta rotta balcanica per raggiungere l'Europa occidentale arrivano in Serbia dalla Bulgaria o dalla Macedonia settentrionale prima di proseguire verso l'Ungheria, la Croazia o la