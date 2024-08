Badante confessa quattro omicidi l’avvocato | Sempre più consapevole di aver fatto la scelta migliore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “Mario Eutizia (l’uomo che hato l’o di 4 anziani, ndr) è sereno epiùdilanel raccontare i delitti commessi, in quanto il suo è stato un atto di coscienza. In ogni caso le sue affermazioni andranno verificate e per questo abbiamo piena fiducia nella magistratura”. Queste le parole delGennaro Romano, difensore con Antonio Daniele – del 48ennenapoletano che due giorni fa ha denunciato ai carabinieri di Caserta e poi alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, diucciso “per pietà e misericordia cristiana”anziani gravemente malati assistiti negli ultimi anni in diverse parti d’Italia, attrso la somministrazione continuativa di dosi massicce di sedativi.