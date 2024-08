Auto e moto da sogno fanno tappa a Cingoli Torna l’appuntamento con il Motor Show

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024)sportive di piloti provenienti da varie regioni, ma non solo: anche un repertorio di mezzi a due ruote (custom, cruiser, cross, stradali, naked, turismo e quant’altri, con libero accesso nell’area a essi dedicata) accrescono l’importanza dell’undicesima edizione di "" in programma per domani dalle 9 alla serata, lungo i viali Valentini. L’evento richiama in particolare i giovani appassionati dell’ampia varietà delle proposte espositive, che esaltano la peculiarità della rassegna promossa da Gian Marco Paparelli, Danilo Campanari e Giovanni Graziani, organizzata in collaborazione col Comune e col Team Angel’s Sound, che ha curato dotazione dei numerosi premi speciali messi a disposizione dagli organizzatori per le miglioriesposte. L’attribuzione dei riconoscimenti si terrà durante l’incontro dalle 20 nello chalet "Arena delle luci". Gianfilippo Centanni